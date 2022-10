Zweite Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie startet

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt steht am Dienstag (10 Uhr) in Magdeburg die zweite Tarifrunde an. Die erste Tarifrunde im September habe große Differenzen zwischen den Vertretern der IG Metall und des Verbands der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt (VME) offenbart, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Die IG Metall will acht Prozent mehr Geld und diese Steigerung in einem möglichst über zwölf Monate laufenden Tarifvertrag verankern. Einmalzahlungen lehnt sie ab. VME-Verhandlungsführer Frank Aschenbach sagte, man teile die Sorgen der Beschäftigten angesichts der hohen Inflation. "Jedoch treffen die enormen Preissteigerungen die Unternehmen mit der gleichen Wucht und können nicht durch die eigenen Verkaufspreise kompensiert werden", sagte er nach der ersten ergebnislosen Tarifrunde./wpi/DP/he