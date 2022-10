Nächste Runde bei Metall-Tarifverhandlungen in Thüringen

ERFURT (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Thüringer Metall und Elektroindustrie gehen am Dienstag (11.00 Uhr) in Erfurt in die zweite Runde. Die IG Metall erklärte vorab, sie erwarte ein Angebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft verlangt Einkommensverbesserungen von 8 Prozent. Unter dem Motto "Wer die Preise kennt, will 8 Prozent!" seien Aktionen von Gewerkschaftern vor dem Verhandlungslokal geplant.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer