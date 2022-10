Bund und Länder beraten über weiteren Kurs in der Energiekrise

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät am Dienstag (16.30 Uhr) in Berlin mit den Regierungschefs der Länder über den weiteren Kurs in der Energiekrise. Zuvor sind Gespräche unter den Bundesländern vorgesehen. Vor den Beratungen mit dem Bundeskanzler wollen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) ein Pressestatement abgegeben. Wegen einer Corona-Infektion von Scholz war das eigentlich für vergangene Woche geplante Treffen auf Dienstag vertagt worden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer