Geschäfte der Autohersteller laufen etwas besser

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Geschäfte in der deutschen Automobilbranche sind im September etwas besser gelaufen. Der Indikator für die Branche stieg auf -5,4 Punkte, nach -9,8 im Vormonat, so eine Erhebung des Ifo-Instituts.



Jedoch sanken die Erwartungen von -0,6 auf -4,0 Punkte. "In der Branche blicken die Autohersteller und ihre Zulieferer unterschiedlich in die Zukunft", sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien. Die Hersteller schätzen die Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs Monaten positiv ein.