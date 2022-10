GOLDMAN SACHS stuft Totalenergies auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 76 Euro angegeben. Dies schrieb Analyst Michele della Vigna in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der großen Ölkonzerne. Der Experte bleibt im schwierigen Umfeld optimistisch für die Branche angesichts starker Bilanzen und attraktiver Barmittel, die die Dividenden sicherten und Aktienrückkäufe ermöglichten. Die Franzosen gehörten in puncto Anlegerrendite zu den besten./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 21:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,80 % auf 50,29EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m