Das Unternehmen tritt von nun an unter einer Marke auf. Riverty bietet Kunden und Verbrauchern alle Produkte und Dienstleistungen entlang der finanziellen Wertschöpfungskette an.

Riverty - FinTech mit jahrzehntelanger Erfahrung (FOTO) Baden-Baden (ots) - Heute startet der Finanzdienstleister von Bertelsmann, ehemals Arvato Financial Solutions, unter neuem Markennamen. Riverty, Innovationstreiber und Vordenker für nahtlose, flexible und intelligente Finanzdienstleistungen, wird die Marke Arvato Financial Solutions sowie alle Untermarken wie beispielsweise Paigo, AfterPay oder AQOUNT ersetzen.

"Nach jahrzehntelanger Erfahrung in verschiedenen Branchen und Sektoren ist die heutige Markeneinführung ein entscheidender Meilenstein für uns. Zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte präsentieren wir unsere Dienstleistungen unter einer einheitlichen Marke. Die Umfirmierung in Riverty ist der sichtbarste Schritt unserer laufenden Transformation mit dem Ziel, ein wirklich menschenzentriertes FinTech zu werden", sagt Jan Altersten, CEO von Riverty.

Der Markenname Riverty - eine Kombination aus River (Fluss) und Liberty (Freiheit) - symbolisiert einen natürlich gesteuerten Finanzfluss, der Unternehmen und Verbraucher durch die Unsicherheiten und Herausforderungen des täglichen Lebens leitet. Die Markenwerte Vertrauen, Inklusivität, Bewusstheit und finanzielle Nachhaltigkeit werden durch das Marktangebot und die zukünftigen Bestrebungen von Riverty widergespiegelt. Auf Basis vertrauensvoller Kundenbeziehungen unterstützt Riverty Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen mit einfach zugänglichen Zahlungsprodukten und übernimmt die Verantwortung für die gesamte Transaktionskette.



Riverty bietet Verbrauchern einen transparenten Überblick über ihre Finanzen sowie maßgeschneiderte Tools. So können sie intelligente Kaufentscheidungen treffen, die ihrem Budget und ihren finanziellen Bedürfnissen entsprechen. Dadurch verbessert das Unternehmen das Markenerlebnis von Kunden über das Bezahlen hinaus, um nachhaltige Kundenbeziehungen zu fördern.

Die Mission des Unternehmens ist es, gemeinsam mit seinen Kunden, Partnern und Konsumenten die nächste Generation von Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Dazu gehören Services für Konsumenten rund um einfaches Bezahlen von überall, transaktionsbasierte Konsumentenkredite, finanzielle Aufklärung und Transparenz sowie die Rückführung offener Forderungen.



"Heute haben wir eine FinTech-Marke mit großen Ambitionen für die Zukunft eingeführt. Wir wollen Innovationen vorantreiben, indem wir Finanztechnologien, Daten und Prozessoptimierungen nutzen, um nicht nur Wachstum zu fördern, sondern auch einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu leisten. Unser Ziel ist es, Handel zu fördern und gleichzeitig die Menschen durch Finanztechnologie aktiv in den Wirtschaftskreislauf einzubinden - für eine neue Ära der wirtschaftlichen Freiheit", so Altersten abschließend.

Über Riverty



Eine Welt, in der die Wirtschaft die Bedürfnisse der Menschen erfüllt. Wo Finanztechnologie einen Unterschied macht. Wo jeder die Kontrolle über seine eigene finanzielle Situation hat. Bei Riverty bauen wir sie gemeinsam auf. Mit einem Team von mehr als 5.000 Experten in 13 Ländern finden wir intelligentere, einfachere und nahtlos verknüpfte Wege, um ihr Geld zu verwalten. Vom flexiblen Zahlungsverkehr bis zum smarten Accounting und Forderungsmanagement - unsere ganzheitlichen Lösungen ermöglichen es jedem, das Beste aus seinem Finanzleben zu machen. Es ist an der Zeit, eine neue Ära der wirtschaftlichen Freiheit einzuleiten. https://www.riverty.com/de/



Pressekontakt:



Dario Artico | Spokesperson

Phone: +49 7221 5040-3060

Email: mailto:dario.artico@riverty.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165621/5335456 OTS: Riverty