Vollbild / Chuck Fipke bei der Untersuchung einer Kimberlit-Bohrkernprobe. (Foto: Jeff Bassett/National Post / Quelle)

Heute verkündete Arctic Star Exploration Corp. beeindruckende Ergebnisse der Analyse und Klassifizierung von Diamant-Indikatormineralen (DIMS; "diamond indicator minerals"), die von C.F. Mineral Research Ltd. (Kelowna, BC), einem unabhängigen Labor im Besitz vom weltweit anerkannten DIMS-Experten Dr. Charles (Chuck) Fipke, durchgeführt wurde. Arctic Star schickte dem Labor 3 Bohrkernproben aus den beiden Bohrlöchern, die während des Bohrprogramms im Frühjahr 2022 im Arbutus-Kimberlit gebohrt wurden, um DIMS zu extrahieren, mikroskopisch zu untersuchen und zu klassifizieren.

Die Ergebnisse bekräftigen die Aussichten, dass Arbutus große Mengen an Diamanten und vor allem große Diamanten enthält, so Fipkes zusammenfassender Bericht, in dem es heißt, dass alle 3 Bohrkerne Lherzolith-Diamantenquellen enthalten, in denen große Diamanten erwartet werden. In dem Bericht heißt es außerdem, dass C.F. Mineral Research noch nie zuvor auf eine so reichhaltige Quelle von Pyrop (ein Mineral aus der Granatgruppe) mit der Zusammensetzung G10-10 und G10-9 gestoßen ist, die laut dem verstorbenen John Gurney "mit den höchsten Diamantengehalten in Verbindung gebracht werden". Dr. Gurney war eine herausragende Autorität auf dem Gebiet der Diamantenexploration und der akademischen geologischen Forschung. Er war maßgeblich an der Schaffung der symbiotischen Beziehung zwischen der Wissenschaft und der Diamantenindustrie beteiligt, die bis heute anhält.

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/6013- ...

