Technology Recruiting-Plattform Westhouse ernennt Magdalena Polzin als Chief Legal Officer und setzt Wachstumskurs fort

Garching bei München (ots) - Westhouse Group , die führende technologiebasierte

Recruiting-Plattform, hat Magdalena Polzin zum 1. Juni 2022 als Chief Legal

Officer ernannt. Als Branchenexpertin hat sie in der Vergangenheit diverse

Führungspositionen und Verantwortlichkeiten im Rechts- und Compliance Bereich

innegehabt vor allem in der DACH Region. Zuletzt war sie maßgeblich am Aufbau

eines TEMP-Sektors beteiligt und verantwortete unter anderem die Einführung und

Sicherstellung der Compliance. Ihre breite Erfahrung wird sie in die neu

geschaffene Rolle bei der schnell wachsenden Westhouse Gruppe einbringen.



Westhouse vermittelt hochqualifizierte Technologie-Experten aus dem IT- und

Engineering-Bereich in unterschiedlichen Vertragsformen. Der Fokus des

Unternehmens liegt im Bereich Contracting, Festanstellung,

Arbeitnehmerüberlassung sowie Managed Services. Die Westhouse Group beschäftigt

an 12 Standorte in Deutschland, der Schweiz und Italien rund 420 Mitarbeiter und

hat zuletzt knapp 200 Mio. Euro umgesetzt.