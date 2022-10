Wirtschaft Kohleausstieg im Rheinischen Revier soll vorgezogen werden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier soll von 2038 auf 2030 vorgezogen werden. Man habe eine entsprechende Vereinbarung mit dem Land NRW und dem Konzern RWE erzielt, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag.



"Das betrifft 3.000 MW Kraftwerke", so der Minister. Unterdessen sollen zwei jeweils 600 Megawatt starke Kraftwerke, die planmäßig Ende des Jahres den Betrieb einstellen sollten, bis Ende März 2024 am Netz bleiben. Die Entscheidung habe "eine Reihe von Konsequenzen für die CO2-Minderung", sagte Habeck weiter.