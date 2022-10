ImmoScout24 WohnBarometer / Druck auf den Mietmarkt steigt, Angebotspreise für Mietwohnungen ziehen im dritten Quartal weiter an (FOTO)

Berlin (ots) -



- Durchschnittliche Angebotsmieten ziehen im dritten Quartal im

Bundesdurchschnitt um rund drei Prozent an.

- Quadratmeterpreise bei der Neuvermietung von Bestandswohnungen steigen in

Düsseldorf erstmalig über 11 Euro, in Frankfurt am Main über 13 Euro und in

München über 17 Euro.

- In Köln und Düsseldorf überschreiten die aufgerufenen Mietpreise für

Neubauwohnungen die Marke von 13 Euro und in München von 20 Euro pro

Quadratmeter.

- Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Mietwohnungen in den Metropolen weiter

zu.



Für das dritte Quartal 2022 zeigt das ImmoScout24 WohnBarometer, dass die

Angebotspreise für Mietwohnungen deutschlandweit erneut stark ansteigen.

Bestands-Mietwohnungen werden durchschnittlich 2,9 Prozent teurer als im

Vorquartal (Q2: +2,7 Prozent) angeboten. Für Neubau-Mietwohnungen liegt die

Preisentwicklung im dritten Quartal bei einem Plus von 2,5 Prozent. Dieser Wert

liegt um 1,1 Prozentpunkte unter der Entwicklung im zweiten Quartal, aber

dennoch auf einem hohen Niveau. Im Bundesdurchschnitt sind

Bestands-Mietwohnungen in der Neuvermietung im dritten Quartal für 7,88 Euro pro

Quadratmeter im Angebot. Neubauwohnungen werden im Durchschnitt für einen

Mietpreis von 10,85 Euro pro Quadratmeter bei ImmoScout24 inseriert.