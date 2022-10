Kensho Investment Group des deutschen Immobilien-Experten Dr. Meyer zu Brickwedde stärkt Kerngeschäft durch den Zukauf eines Wohnungsmaklers für Ausländer in Japan (FOTO)

Tokio (ots) - Kensho Investment Group, die Gründung des deutschen

Immobilien-Spezialisten Dr. Leonard Meyer zu Brickwedde, expandiert in die

Vermittlung von Mietwohnungen an Ausländer in Japan. Kensho hat das

entsprechende Maklergeschäft mit dem Markennamen Apts.jp von RTEK Inc. zum 23.

September 2022 erworben. Zum selben Datum übernahm man von RTEK Inc. eine

exklusive Datenbank zu Demographie, Wohnungsmietmarkt und

Immobilieninvestitionen in der Hauptstadt Tokio. Die Zukäufe stärken das

Kerngeschäft der Kensho Investment Group, die sich als Kompetenzzentrum für

grenzüberschreitende Immobilientransaktionen zwischen Japan und Deutschland

versteht. "Auf diese Weise können wir die Einschätzungen zur Wertentwicklung von

japanischen Wohnimmobilien für unsere Investoren noch mehr verfeinern",

erläutert Kensho-CEO Meyer zu Brickwedde.



Kensho Investment Group investiert deutsches institutionelles Kapital in

Wohnimmobilien in Japan und unterstützt japanische Investoren bei Engagements in

Deutschland und Europa. Die Wohnungsvermittlung an Ausländer soll die eigene

Sensibilität für die Miet- und Preistrends bei japanischen Wohnimmobilien

erhöhen. "Durch die aktive Teilnahme am Wohnungsmietmarkt verschaffen wir uns

als Investor tiefere Einblicke in die aktuelle und mittelfristige

Marktentwicklung", erklärt der Gründer und CEO von Kensho.