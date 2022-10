Seite 2 ► Seite 1 von 3

Vevey, Schweiz (ots/PRNewswire) - NESCAFÉ ist die grösste Kaffeemarke von Nestléund einer der beliebtesten Kaffees der Welt. Heute stellt die Marke einenumfassenden Plan vor, um den Kaffeeanbau nachhaltiger zu gestalten: den NESCAFÉPlan 2030. NESCAFÉ arbeitet mit Kaffeebauern zusammen und unterstützt sie dabei,sich auf regenerative Landwirtschaft umzustellen. Gleichzeitig treibt die Markedie Arbeit der letzten zehn Jahre (https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-01/sustainable-journey-ten-years-nescafe-plan-2021-en.pdf) im Rahmen desNESCAFÉ Plans weiter voran.Bis 2030 investiert die Marke über eine Milliarde Schweizer Franken in denNESCAFÉ Plan 2030. Diese Investition baut auf dem bestehenden Programm auf.Somit erweitert NESCAFÉ ihre Nachhaltigkeitsarbeit (https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-01/sustainable-journey-ten-years-nescafe-plan-2021-en.pdf) .Die Marke erhält Unterstützung aus Finanzierungsmitteln von Nestlé fürregenerative Landwirtschaft. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, den Übergangzu einem regenerativen Nahrungssystem (https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/support-transition-regenerative-food-system) zu beschleunigenund verfolgt das Ziel, keine Netto-Treibhausgasemissionen zu verursachen. (https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-climate-change-commitment-zero-net-emissions-2050)"Der Klimawandel setzt Kaffeeanbaugebiete unter Druck", sagt David Rennie, Headof Nestlé Coffee Brands . "Aufbauend auf der 10-jährigen Erfahrung des NESCAFÉPlans beschleunigen wir unsere Arbeit, um den Klimawandel zu bekämpfen undsoziale sowie wirtschaftliche Herausforderungen in denNESCAFÉ-Wertschöpfungsketten zu bewältigen."Steigende Temperaturen werden die Fläche bis 2050 um bis zu 50 % reduzieren, diefür den Kaffeeanbau geeignet ist. Gleichzeitig sind rund 125 Millionen Menschenfür ihren Lebensunterhalt auf Kaffee angewiesen. Schätzungsweise leben 80 % derKaffeeanbaufamilien an oder unter der Armutsgrenze . Es besteht Handlungsbedarf,um den nachhaltigen Kaffeeanbau langfristig zu gewährleisten."Als weltweit führende Kaffeemarke möchte NESCAFÉ einen bedeutenden Beitrag zumKaffeeanbau weltweit leisten", sagt Philipp Navratil, Head of Coffee StrategicBusiness Unit bei Nestlé . "Wir möchten, dass es den Kaffeebauern gut geht undwir möchten, dass Kaffee einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat. UnserHandeln kann dazu beitragen, den Wandel in der gesamten Kaffeebranchevoranzutreiben."Unterstützung der Landwirte bei der Umstellung auf regenerativen KaffeeanbauDas Ziel der regenerativen Landwirtschaft ist, die Gesundheit und Fruchtbarkeit