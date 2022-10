"Die Rahmenbedingungen der Investmentmärkte haben sich ab dem zweiten Quartal erheblich verändert. Insbesondere die spürbar höheren Zinsen, die Finanzierungen im Zusammenhang mit den parallel stark gestiegenen Swap-Rates erheblich verteuern, wirken bremsend auf die Dynamik der Investmentmärkte. Hinzu kommt die sich spürbar abschwächende Konjunktur, in Verbindung mit den sehr viel höheren Energiekosten. Das Umfeld, in dem Investoren aktuell agieren, ist also ein deutlich anderes als in den Vorjahren, die von vielen außergewöhnlich guten Ergebnissen geprägt waren. Umso bemerkenswerter ist das beobachtete Transaktionsvolumen im dritten Quartal, das bei knapp 14 Mrd. EUR liegt", erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. Damit wird der Vorjahreswert zwar um 10 % verfehlt, das Ergebnis aus 2020 aber um 13 % und auch der zehnjährige Durchschnitt um fast 5 % übertroffen. Das sehr schwache Transaktionsvolumen des zweiten Quartals 2022, als die Märkte durch den Kriegsbeginn in der Ukraine sehr verunsichert waren, konnte ebenfalls um ein Drittel gesteigert werden. "Dieses Resultat spricht dafür, dass die deutschen Immobilienmärkte für viele Investoren weiterhin attraktiv sind, auch wenn noch nicht abgeschlossene Anpassungsprozesse beim Preisniveau und die hohe Wahrscheinlichkeit einer, zumindest moderaten, Rezession viele Transaktionsprozesse aktuell spürbar komplizierter gestalten als in den vergangenen Jahren", ist sich Zorn sicher. Mitverantwortlich hierfür sind auch die Nutzermärkte, die sich weiterhin in einer sehr guten Verfassung befinden. So konnten die Büromärkte ihren Flächenumsatz in den ersten drei Quartalen im Vorjahresvergleich um über 21 % steigern und die Nachfrage auf den Logistikmärkten liegt langfristig betrachtet nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Hinzukommt, dass auch die Mieten weiter steigen. Trotz des aktuell schwierigen Umfelds sind das mittel- und langfristig betrachtet positive Zeichen für Anleger. "Die realen Zahlen sehen also besser aus, als man es angesichts der momentan vielen schlechten Nachrichten vielleicht erwarten würde. Dies gilt insbesondere, wenn man die Transaktionsvolumina im langfristigen Vergleich betrachtet und sich nicht nur auf die immer neuen Rekordergebnisse in den letzten Jahren fokussiert", fasst Zorn zusammen.