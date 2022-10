CREDIT SUISSE stuft GERRESHEIMER AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Gerresheimer vor Zahlen zum dritten Quartal von 88 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ein Gespräch mit Managern des Verpackungsherstellers habe ihn in seiner Ansicht ermutigt, dass er mit seinen Erwartungen etwas über dem Unternehmensziel liege, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Kürzung des Kursziels begründete er mit höheren Annahmen für die Kapitalkosten./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 06:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,96 % auf 51,90EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Christoph Gretler

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m