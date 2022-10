Deloitte auf der Expo Real mit ESG-Workshop und Ausblick für Gewerbeimmobilien

München (ots) -



"Wir schätzen uns glücklich, endlich wieder live unsere Kunden, Experten undPartner aus aller Welt in München begrüßen zu dürfen", sagt Michael Müller, RealEstate Lead bei Deloitte. "Besonders gespannt bin ich auf unseren ESG-Workshopmit internationalen Gästen. Wir werden dabei auch auf die Herausforderungen derArtikel 8 und 9 der EU-Verordnung eingehen und sicher spannende Inputs zu diesemviel diskutierten Thema hören."ESG-Workshop mit MarkttrendsDer Workshop "Deloitte ESG Real Estate Insights" findet am Mittwoch, dem 5.Oktober 2022 zwischen 11:15 und 12:15 in Raum C11 in Halle C statt und wird aufEnglisch gehalten. Als Referenten werden Michael Müller, Susanne Trescher undHendrik Aholt von Deloitte auf die aktuellen Markttrends, die Herausforderungenbei der Portfolioanalyse, sowie den aktuellen Markt von Art. 8 und Art. 9Immobilienfonds eingehen.Abschließend werden in einem Panel die Auswirkungen von ESG auf die Portfolio-und Objektstrategie gemeinsam mit Gunnar Herm (UBS Real Estate GmbH) und SvenAndersen (FREO Group S.A.) diskutiert. Zudem wird Deloitte dem Auditorium dasneu entwickelte Deloitte Tool Digital ESG Assessment for Real Estate vorstellen.Experten-Barometer zusammen mit Immobilien-ZeitungEbenfalls im Rahmen der Messe präsentiert Deloitte in Zusammenarbeit mit derImmobilien-Zeitung (IZ) ein tägliches Experten-Barometer, das in den Hallen vonHostessen unter den Fachbesuchern erhoben wird und am jeweils nächsten Tag überdie IZ publiziert wird. Die diesjährigen Fragen drehen sich Themen wie ESG,Energiekosten, den Immo-Standort Deutschland sowie Transaktions- undInvestitionspläne.CRE Outlook sieht Bedrohungen wie auch ChancenDes Weiteren stellt Deloitte auf der Messe die jüngste Version des CommercialReal Estate Outlook vor, der die Stimmung und Erwartungen im Bereich derGewerbeimmobilien beleuchtet. Der Ausblick sieht die globale CRE-Branche mit