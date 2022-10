familie redlich und VisionIQ arbeiten europaweit für Henkel

Berlin (ots) - familie redlich (fr) und VISIONIQ sind preferred Partner der

"Eine der Expertisen unserer Kommunikationsagentur liegt im Bereich

Eventmanagement - einschließlich Konzeption, Strategie und Designentwicklung.

Wir freuen uns sehr darauf, Henkel individuelle und zeitgemäße Lösungen aus

einer Hand anbieten zu können", so Ingmar Klatt, Vorstandsmitglied familie

redlich.





"Unsere langjährigen Erfahrungen in der Branche und unser umfangreichesLeistungsprofil werden uns helfen, gemeinsam mit Henkel altbekannte Grenzenaufzulösen und neue multidimensionale Erlebnisse zu erschaffen", so Sandro vonCzapiewski, Geschäftsführer VisionIQ.Die Rahmenvereinbarung ist zunächst für zwei Jahre geschlossen, mit optionalerVerlängerung um ein Jahr.Über familie redlich AGfamilie redlich (fr) wurde 2001 von Andre Redlich in Berlin gegründet. Anfangsgehörten vor allem Markenkunden zum Portfolio. Seit 2005 arbeitet fr auch fürAuftraggeber aus dem Bereich öffentlicher und gesellschaftspolitischerKommunikation. 2016 wurde das vorhandene digitale Angebot um IT-Lösungen undOpen-Source-Technologien durch die coding. powerful. systems. CPS GmbH (CPS)erweitert. Ergänzt wurde das Leistungsportfolio 2021 durch die Retail- undArchitekturspezialistinnen und -spezialisten der hartmannvonsiebenthal GmbH(HVS). Auf dem denkmalgeschützten ehemaligen AEG-Gelände im Technologie-ParkHumboldthain, an einem der elf offiziellen Zukunftsorte Berlins, befindet sichder Unternehmenssitz. Auf einer durchgängigen Fläche von etwa 3.500Quadratmetern haben drei Agenturmarken und rund 260 Mitarbeitende ihre kreativeHeimat.Mitgliedschaft im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e. V. und im fwd:Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft.Über VisionIQ marketing & communication GmbHVisionIQ wurde 2014 von Sandro von Czapiewski gegründet und umfasst inzwischenein Team von mehr als 30 Expert:innen für Erlebnis- und Aktivierungsmarketing.Zu den langjährigen Kunden gehören u. a. Harman/JBL, Huawei, Miele, Maserati, Volkswagen und die Scout24 Gruppe, für die europaweit verschiedene Projekterealisiert werden. Vor drei Jahren initiierte Sandro von Czapiewski zudem dasAgenturnetzwerk Visions Network, um den Kunden in den DisziplinenContentproduktion, Social Media, Performance Marketing und Beratung fürmultidiemnsionale Lösungen im Rahmen von ganzheitlichen Kampagnen anbieten zukönnen.Mitglied visitBerlin Convention Partner e.V.