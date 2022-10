Anforderungen an Employer Branding wachsen - 5 Tipps, wie Handwerksunternehmen 2022 bei Fachkräften punkten (FOTO)

Fankfurt am Main (ots) - Auf dem heutigen Arbeitsmarkt wird die

Wettbewerbsfähigkeit von Handwerksunternehmen zunehmend von ihrem Personal

abhängig gemacht. Wer unterbesetzt ist, gerät in eine Abwärtsspirale. Um

Fachkräfte anzuziehen, wird die Stärkung der Arbeitgebermarke immer wichtiger.



"Vor allem die junge Generation hat eine veränderte Erwartungshaltung an die

Arbeitgebermarke. Gutes Gehalt und flexible Arbeitszeiten sind nach wie vor

wichtig - für junge Fachkräfte spielen andere Aspekte aber eine wesentlich

größere Rolle", sagt Christian Keller. Er unterstützt und berät

Handwerksunternehmen bei der Personalsuche. Gern gibt er in diesem Artikel fünf

Tipps, wie Handwerksunternehmen ihre Arbeitgebermarke so stärken, dass sie den

Anforderungen von Fachkräften gerecht werden.