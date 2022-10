Civey-Umfrage / Sparen? Ja, aber nicht bei der Versicherung (FOTO)

Köln (ots) -



- Inflation: Menschen in Deutschland verzichten am ehesten auf größere

Anschaffungen und Urlaub

- Einsparungen bei Versicherungen: Vor allem Sachversicherungen im Visier

- Befragte halten an bestehenden Lebens- und Rentenversicherungen fest

- Deutliche Mehrheit setzt für finanzielle Unterstützung auf den Staat



Im Zuge der aktuellen Inflation überdenken viele Menschen in Deutschland ihre

Ausgaben. Worauf sie am ehesten verzichten, hat das

Meinungsforschungsunternehmen Civey im Rahmen einer repräsentativen Umfrage

unter 2500 Personen im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life erhoben. Es

zeigt sich: 55 % verzichten aufgrund der aktuellen Inflation am ehesten auf

größere Anschaffungen wie etwa Möbel oder Autos. Darauf folgen Urlaub und Reisen

mit 44 % sowie Ausgaben für die Freizeit mit 26 %. Bei Ausgaben für

Versicherungen hingegen schränken sich nur wenige Menschen in Deutschland ein.

Sie liegen mit 9 % auf dem vorletzten Platz der Einsparungsmaßnahmen.

Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage möglich.