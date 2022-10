World Quality Report 2022 Quality Engineering unterstützt nachhaltige IT (FOTO)

- 72 Prozent der Unternehmen glauben, dass Quality Engineering einen Beitrag zu

nachhaltiger IT leisten kann

- Für 85 Prozent ist Qualitätsmanagement essenziell, um den Einsatz neuer

Technologien wie Blockchain und Web 3.0 in realen Anwendungsszenarien zu

unterstützen



Unternehmen blicken optimistisch auf die künftigen Effekte, die Technologien wie

Blockchain, das Metaverse und andere Web 3.0-Anwendungen haben werden. Um deren

Einführung und Erfolg zu unterstützen und damit verbundene Herausforderungen zu

bewältigen, setzen Unternehmen zunehmend auf Quality Engineering und Testing

(QE&T). Das zeigt die 14. Ausgabe des World Quality Reports

(https://www.capgemini.com/de-de/world-quality-report-2022-23/) von Capgemini

(http://www.capgemini.com/de) , Sogeti (https://www.sogeti.de) [1] und Micro

Focus (https://www.microfocus.com/en-us/home) , welcher die wichtigsten Trends

in diesem Bereich untersucht. Als neue relevante Interessensgebiete für

Qualitätssicherungs-Teams hebt der diesjährige Report insbesondere nachhaltige

IT sowie Wertstrommanagement hervor.