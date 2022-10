DIEAG stellt auf der Expo Real Berlins größtes privatwirtschaftliches Gewerbebauvorhaben vor / Energieautark und nachhaltig - mit Flächen für Forschung, Entwicklung und Anwohner

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Die in Berlin ansässige DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG(DIEAG) plant den Bau eines der innovativsten und nachhaltigstenGewerbestadtquartiere der Welt zwischen Alexanderplatz und Flughafen BER. Mehrals 1,1 Mrd. EUR werden in das 10 Hektar große ehemalige Industriearealinvestiert. Die attraktive Mischung aus historischen und neuen Gebäuden bietetinsgesamt 234.000 m2 Mietfläche für Gewerbetreibende. Das umfangreiche Arealliegt in direkter Nachbarschaft zur Hochschule für Technik und WirtschaftBerlin. Die großzügigen Räume sind besonders geeignet für Forschung undEntwicklung, Labore und Hightech-Produktionen. Als Wissens-Hub wird das BE-U denZukunftsort Schöneweide erweitern und Synergieeffekte erzeugen. Ziel ist es, einenergetisch autarkes Stadtquartier zu schaffen, das weit über die gängigenESG-Standards hinausgeht. Die Fertigstellung des BE-U ist nach aktuellem Standbis 2027 geplant. Robert Sprajcar, Vorstand der DIEAG, stellt das BE-U bei derExpoReal München beim Panel "Berliner Leuchttürme der Stadtentwicklung -Tegel,Siemensstadt Square und Behrens-Ufer" am 05.10.2022 um 12 Uhr amGemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg vor (Stand B2.420)."Die meisten reden nur über Berlin 2030." erklärt DIEAG-Vorstand RobertSprajcar. "Wir liefern den Prototypen!" Die Vorstellung einermenschenfreundlichen urbanen Zukunft aus der BerlinStrategie 2030 des Senatswird am BE-U Realität, analog auch zu den Nachhaltigkeitszielen der UnitedNations.Das BE-U setzt die Bedürfnisse von Mensch und Gesellschaft in den Mittelpunktdes Entwicklungskonzepts, welches in Zusammenarbeit mit der ZukunftsagenturUrbanVolution erstellt wurde. Für die dort arbeitenden Menschen sowie Anwohnerund Anwohnerinnen bedeutet das zum Beispiel: Sie erhalten erstmals den Zugangzur Spree, Bildungs- und Kulturangebote, einen intensiv begrünten Lebensraum,eine Gastronomiemeile am Wasser, sowie Dachparks und Wintergärten mit Cafés undRestaurants.Die großen Ziele des BE-U: Energieautark und CO2-neutral sein. Genau das wirdmöglich durch eine Kombination aus verschiedenen nachhaltigen Technologien zurGewinnung, Speicherung, Transport und Einsparung von Energie. Seit Sommer 2021werden mit der GASAG Solution Plus verschiedene technische Lösungen geprüft.Dazu gehören Photovoltaik und Power-to-Heat, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke,Eisspeicher, ein kaltes Nahwärmenetz sowie Tiefengeothermie, die eine besondersergiebige Energiequelle sein könnte. Die DIEAG beauftragt deshalb hierzu noch in