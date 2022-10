Die Erweiterung der Katalysatorproduktion durch LyondellBasell bringt Leben in Infrastrukturprojekte

„Die Erweiterung unserer Kapazität für die Produktion von Katalysatoren in Frankfurt sichert die Versorgung unserer Lizenztechnologie-Kunden weltweit mit Ziegler Avant Z-Katalysatoren", sagt Andrei Gonioukh, Standortleiter von LyondellBasell. „Mit dieser Investition, die eine der modernsten Anlagen für die Produktion von Katalysatoren mit branchenführender Produktionstechnologie betreibt, engagieren wir uns auch für die Katalysatorproduktion am Standort Frankfurt und den wachsenden Markt für unsere Produkte."

FRANKFURT, Deutschland, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell gibt heute die Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage für Katalysatoren am Standort Frankfurt bekannt. Diese Ankündigung steht in direktem Zusammenhang mit Investitionen in Infrastrukturprojekte, einer erhöhten Nachfrage nach Polymeren durch eine wachsende Bevölkerung, insbesondere in Schwellenländern, und dem Wert unserer Hostalen ACP-Polyethylen (PE)-Technologie. Diese Technologie unterstützt die steigende Nachfrage nach Hochleistungs-PE-Harzen zur Herstellung von Rohstoffen für Rohre, um Wasser und Materialien sicher zu transportieren und Lebensmittel sicher zu lagern und zu schützen.

Mit über 60 Jahren Erfahrung bietet LyondellBasell eine breite Palette von Katalysatoren, die die meisten Prozesse zur Herstellung von Polymeren abdecken. LyondellBasell betreibt Anlagen zur Herstellung von Katalysatoren in Ferrara in Italien, Frankfurt und Ludwigshafen in Deutschland und Edison, N.J., USA.

Avant and Hostalen sind Marken, die im Besitz der LyondellBasell-Firmenfamilie sind und/oder von ihr verwendet werden und beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt eingetragen sind.

Informationen zu LyondellBasell

Als führendes Unternehmen in der globalen chemischen Industrie strebt LyondellBasell jeden Tag danach, das sicherste, am besten geführte und am meisten geschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein. Die Produkte, Materialien und Technologien des Unternehmens tragen in mehr als 100 internationalen Märkten zu nachhaltigen Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsfürsorge und Kraftstoffeffizienz bei. LyondellBasell legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion und fördert das Gute mit Schwerpunkt auf unseren Planeten, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unsere zukünftige Belegschaft. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine erstklassige Technologie und seine Kundenorientierung. LyondellBasell hat seine Ambitionen und Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verstärkt, um die globalen Herausforderungen der Kunststoffabfälle und der Dekarbonisierung anzugehen. Im Jahr 2022 wurde LyondellBasell zum fünften Mal in Folge vom FORTUNE Magazine als eines der „World's Most Admired Companies" ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1911875/75605___approved_LyondellBase ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-erweiterung-der-katalysatorproduktion-durch-lyondellbasell-bringt-leben-in-infrastrukturprojekte-301638959.html

Die Lyondellbasell Industries Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,34 % auf 81,20EUR an der Börse Tradegate.