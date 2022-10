Die Urbanisierung und der Klimaschutz erfordern ein Umdenken in der Logistikbranche (FOTO)

München (ots) -



- Der Onlinehandel wächst in den kommenden Jahren jährlich um schätzungsweise 9

Prozent

- Mit speziell konzipierten Fahrzeugen könnten Lieferdienste ihre Flotte um 10

bis 15 Prozent reduzieren

- Stärkere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Logistikbranche kann den

Warenfluss optimieren und Kosten senken



Die urbane Logistik - der Transport und die Zustellung von Waren an die Kunden

in städtischen Gebieten - steht vor zahlreichen Herausforderungen. Im Zuge der

Covid-19-Pandemie stieg sowohl die Anzahl der Online-Einkäufe als auch die

Nachfrage nach einer schnellen Lieferung der Waren - und hat die Situation in

den Städten weiter verschärft. In der Studie "From atomization to massification.

Urban logistics must make a U-turn to achieve a sustainable future" raten die

Experten von Roland Berger, sich von den derzeitigen fragmentierten

Lieferprozessen zu verabschieden. Die verschiedenen Akteure in der Logistikkette

sollten enger zusammenarbeiten, um die Warenströme zu bündeln und das gesamte

Ökosystem zu verändern.