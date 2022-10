Sachsen-Anhalt betört im Herbst mit einem Strauß an "echt kulturvollen" Angeboten

Magdeburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Wenn die Tage wieder kürzer werden,

gibt es in Sachsen-Anhalt drinnen und draußen viel zu entdecken. Der goldene

Herbst lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein, und wenn das

Wetter einmal nicht so mitspielt, locken Museen mit "echt kulturvollen"

Ausstellungen.



Kulturelles wird im Land auf moderne Art vermittelt, etwa über das eMuseum, das

die archäologische Himmelswege-Route abschreitet, oder mit einer Vielzahl von

Mitmach-Ausstellungen und Entdecker-Touren, beispielsweise den "Tatort 1522 -

das Escapespiel zur Lutherbibel" in Ltuherstadt Wittenberg oder die Themenräume

im "Dschungel der Emotionen" in Halle (Saale).