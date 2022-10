Riverty - FinTech mit jahrzehntelanger Erfahrung (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Heute startet der Finanzdienstleister von Bertelsmann,

ehemals Arvato Financial Solutions, unter neuem Markennamen. Riverty,

Innovationstreiber und Vordenker für nahtlose, flexible und intelligente

Finanzdienstleistungen, wird die Marke Arvato Financial Solutions sowie alle

Untermarken wie beispielsweise Paigo, AfterPay oder AQOUNT ersetzen.



Das Unternehmen tritt von nun an unter einer Marke auf. Riverty bietet Kunden

und Verbrauchern alle Produkte und Dienstleistungen entlang der finanziellen

Wertschöpfungskette an.