Slalom begrüßt Denis Gassmann als President and Country Leader für Deutschland (FOTO)

München (ots) - Das derzeit in München vertretene globale Consultingunternehmen

plant nun nach Frankfurt, Düsseldorf und Berlin zu expandieren



Slalom, das globale Consultingunternehmen im Business- und Technologiebereich,

gab heute die Ernennung von Denis Gassmann zum President & Country Leader des

Unternehmens in Deutschland bekannt. Seine Ankunft erfolgt kurz nachdem Slalom

seine Büros in München eröffnet hat.

(https://www.slalom.com/newsroom/slalom-expands-in-germany)





Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich IT, Technologie und digitaleTransformation, wechselt Denis von Accenture zu Slalom. In den zwei Jahrzehntenbei seinem früheren Unternehmen hatte er verschiedene Führungspositionen inne,zuletzt die als Managing Director - Industry Platforms Lead,Europa."Überall auf der Welt wird Slalom von der Hingabe geleitet, unsere Werte zuleben und eine unübertroffene Kundenorientierung zu bieten", so John Tobin,Slalom-Mitbegründer und Executive Vice President, EMEA & APAC. "Denis genießtden Ruf, leistungsstarke Teams aufzubauen und bringt eine enorme Leidenschaftdafür mit, Unternehmen durch Technologie zu verändern. Wir freuen uns, ihn inunserem globalen Führungsteam aufzunehmen."Slalom bietet Consulting- und Serviceleistungen für Unternehmen in Deutschlandaus verschiedenen Branchen, darunter Life Sciences, Medien und Kommunikation,Technologie, Fertigung und Finanzdienstleistungen."Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, und der Bedarf wächstrasant. Slalom verfolgt einen einzigartigen Ansatz, bei dem Menschen an ersterStelle stehen, und verfügt über Erfahrung, Unternehmen bei ihrer Modernisierungmit technologischen Lösungen zu unterstützen. Wir haben Erfolg, indem wirleistungsstarke Teams zusammenstellen und unseren Kunden neue Wege aufzeigen",so Denis Gassmann.Denis übernimmt die Nachfolge von Heather Sneddon, die vorübergehend für dendeutschen Markt zuständig war. Slalom beabsichtigt, bis zum Ende des Jahres biszu 75 Mitarbeiter in der Münchener Niederlassung einzustellen und plant dieExpansion an weitere Standorte in Deutschland, darunter Frankfurt, Düsseldorfund Berlin.Über SlalomSlalom ist ein globales und zielorientiertes Consultingunternehmen im Business-und Technologiebereich. Von der Strategie bis hin zur Implementierung stehen beiuns Menschen im Mittelpunkt. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden - undderen Kunden - in sechs Ländern und 43 Märkten - so realisieren wir praktikable,aussagekräftige und wirkungsvolle Gesamtlösungen. Mit unseren über 13.000Mitarbeitern und engen Partnerschaften mit mehr als 400 führendenTechnologieanbietern unterstützen wir Unternehmen und Menschen dabei, größer zuträumen, schneller voranzukommen und eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.Wir sind stolz darauf, dass wir regelmäßig als großartiger Arbeitgeberausgezeichnet werden, unter anderem als einer von Fortune's 100 Best Companiesto Work, zuletzt das siebte Jahr in Folge. Erfahren Sie mehr unterslalom.com/de-de.