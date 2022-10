Um 4 Uhr aufstehen? 5 Vorurteile über die Arbeit im Bäckerhandwerk - und was jeder Bäcker darauf antworten sollte (FOTO)

Hennef (ots) - Das Bäckerhandwerk ist mit vielen Vorurteilen behaftet. Diese

halten insbesondere junge Menschen davon ab, eine Bäckerlehre zu beginnen oder

die Branche auch nur in Erwägung zu ziehen. Dabei entsprechen die meisten

Vorurteile nicht der Realität.



"Um vor allem junge Menschen zu erreichen, müssen Bäckereien mit den gängigen

Vorurteilen aufräumen und mit den eigenen Benefits nach außen treten", erklärt

Justin Kießig. "Auf die häufigsten Kritikpunkte sollte jeder Bäcker sofort eine

Antwort parat haben." Justin Kießig ist Recruiting-Spezialist und unterstützt

Bäckereien bei der Personalsuche. Gerne verrät er im Folgenden fünf Vorurteile

über die Arbeit im Bäckerhandwerk und wie Betriebe darauf antworten sollten.





1. Vorurteil: Nächtliche ArbeitszeitenWer ans Bäckerhandwerk denkt, denkt vermutlich zuerst an nächtlicheArbeitszeiten. Und es stimmt auch, dass die meisten Bäcker nachts arbeiten.Allerdings haben sie dann auch relativ früh frei - sie können sich ihreArbeitszeit also so einteilen, dass sie trotz eines Vollzeitjobs noch Zeit fürdie Familie haben. Hinzu kommt, dass es mittlerweile Betriebe gibt, die aufNachtarbeit verzichten und stattdessen Tagschichten anbieten. Überhaupt achtenimmer mehr Betriebe auf die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter.2. Vorurteil: Schlechte BezahlungZugegeben - ein Geschäftsführergehalt darf man im Bäckerhandwerk nicht erwarten.Dennoch werden Bäcker, die in einem gut aufgestellten Betrieb angestellt sind,in der Regel auch gut bezahlt. Das führt zu zusätzlicher Motivation und mehrLoyalität vonseiten der Mitarbeiter - eine Win-Win-Situation für beide Parteien.Hinzu kommt, dass Zuschläge gezahlt werden, die zudem meist steuerfrei sind.3. Vorurteil: Harte ArbeitNatürlich ist die Bäckerei ein Handwerk, das wie jedes andere Handwerk aucheinmal stressig sein kann - sprich, es gibt auch Tage, an denen viele Aufgabenauf einmal anfallen und eine zügige Arbeitsweise erforderlich ist. Vor allemaber handelt es sich um eine Tätigkeit, die sehr dynamisch und abwechslungsreichist.4. Vorurteil: Keine AufstiegschancenEin weitverbreitetes Vorurteil im Bäckerhandwerk ist, nicht beruflich aufsteigenzu können. Eine Fehlannahme, denn tatsächlich haben motivierte Persönlichkeitenextrem viele Möglichkeiten, in ihrem Betrieb aufzusteigen. Beispielsweise bietetsich der Aufstieg in eine Führungsposition, etwa als Produktions-, Bezirks- oderRegionalleiter. Doch auch schon früher können gewisse Führungsverantwortungenübertragen werden. Eine weitere Möglichkeit ist es, einen Meister zu machen, umdie Karriereleiter nach oben zu gehen. Dies wird von den meisten Betrieben sehrgefördert.5. Vorurteil: Wenig WertschätzungEs stimmt, dass es viele Betriebe gibt, bei denen im Hinblick auf das ThemaDankbarkeit noch Nachholbedarf besteht. Diese Betriebe sollten sich fragen, wiesie ihren Mitarbeitern in Zukunft mehr Wertschätzung zeigen können. Das giltgerade für die Mitarbeiter, die körperliche Schwerarbeit leisten. Ob einMassagegutschein, eine Lohnerhöhung oder eine bezahlte Mitgliedschaft imFitnessstudio: Dem Thema Undankbarkeit kann durch viele Maßnahmen vorgebeugtwerden.Über Justin Kießig:Justin Kießig ist gemeinsam mit Fabio Weitz Mitgründer und Geschäftsführer derKW Media GmbH. Die Social-Recruiting-Experten versprechen Bäckerei- undKonditoreibetrieben "Personal auf Knopfdruck". Indem sie die Vorzüge derHandwerksbetriebe geschickt auf sozialen Netzwerken vermarkten, motivieren siejunge Menschen dazu, sich für eine Ausbildung im Handwerk zu entscheiden. Damitunterstützen sie ihre Kunden, langfristig ihre offenen Stellen zu besetzen underfolgreich zu wachsen. Weitere Informationen dazu gibt es unter:https://personalaufknopfdruck.de/Pressekontakt:KW Media GmbHVertreten durch:Fabio Weitz & Justin Kießighttps://personalaufknopfdruck.de/E-Mail: mailto:service@personalaufknopfdruck.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164604/5335512OTS: KW Media GmbH