CEOs sehen sich gut gerüstet für Rezession / KPMG CEO Outlook Firmenchefs erwarten milden und kurzen Verlauf / mittelfristig positive Aussichten für Weltwirtschaft

Berlin (ots) - Die CEOs der größten Unternehmen der Welt gehen ganz überwiegend

davon aus, dass es in den nächsten 12 Monaten zu einer Rezession kommen wird.

Die Mehrheit rechnet dabei mit einem milden und kurzen Verlauf (58 Prozent).

Drei von vier CEOs sehen sich gut vorbereitet und haben eigenen Angaben zufolge

bereits Pläne in der Schublade, um die entsprechenden Auswirkungen abfedern zu

können. Das hat eine weltweite Umfrage unter 1.325 CEOs großer Unternehmen

ergeben, darunter 125 aus Deutschland.*



Auch wenn die meisten CEOs nur eine kurze und milde Rezession erwarten, gehen

sie überwiegend davon aus, dass ihr Unternehmen nicht ungeschoren davonkommen

wird. So erwarten 71 Prozent der Befragten, dass der Gewinn ihres Unternehmens

in den nächsten 12 Monaten um bis zu 10 Prozent geringer ausfallen könnte.