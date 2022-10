Porsche Holding: Warum stürzt die Aktie ab? + Wenn der „Greater Fool“ dein Joker beim Investieren ist, haste schon verloren...

Seit Monaten prasseln schlechte Nachrichten auf uns ein, wir werden tagtäglich mit Bildern des Krieges in der Ukraine konfrontiert und müssen die düsteren Prognosen der Pessimisten über uns ergehen lassen. Gleichzeitig klettert die Inflation auf immer neue Rekordstände, treiben uns die Preise für Nahrungsmittel die Tränen in die Augen und das nächste Schreiben unserer Stadtwerke dürfte die nächste Gas- oder Strompreis-Erhöhung bringen. Vermutlich beides.

Und während wir uns überlegen, wie wir den Gürtel enger schnallen können, beschert uns der Blick ins Depot den nächsten Tiefschlag: Die Aktienkurse fallen und unser Wertpapier-Vermögen schrumpft zusammen. Die Erkenntnis lautet, dass wir uns in einem Bären-Markt befinden und unsere Wirtschaft geradezu auf eine Rezession zusteuert.

Der Investor

An dieser Stelle trennen sich die Wege von Spekulanten und Investoren. Investoren gleichen eher Unternehmern, sie sind auf der Suche nach attraktiven Geschäftsmodellen, nach Wettbewerbsvorteilen, nach soliden Bilanzen. Und wenn der Preis stimmt, kaufen sie die Aktien dieser Unternehmen. Sie unterscheiden zwischen dem Wert der Aktie und ihrem Preis und daher können sie Börsen-Korrekturen relativ entspannt aussitzen, denn ihre Unternehmen verlieren nicht annähernd so schnell an Wert, wie es der Kursverlauf suggeriert.

„Aktien-Preise schwanken stärker als Aktien-Werte.“

– Sir John Templeton –

Doch das ist natürlich nur Theorie. Die wenigsten von uns können einen kräftigen Kursabsturz emotional gelassen hinnehmen, denn wir sehen immer die Konsequenzen. Neben dem sinkenden Vermögens-Wert fühlen wir uns wie Versager, wie Loser. Wir haben unsere Aktien nicht auf dem Hochpunkt verkauft, wir haben sie nicht am Anfang des Einbruchs verkauft und wir haben sie jetzt nach dieser deftigen Talfahrt noch immer im Depot.

In der Rückschau scheint es immer wieder schlauer gewesen zu sein, sich von unseren Aktien zu trennen. Weil wir sehen, wie viele Aktien wir mit dem damaligen Geld heute hätten kaufen können. Ein Kurseinbruch von 50% bedeutet, dass wir beim Verkauf auf dem früheren Hochpunkt mit demselben Betrag heute doppelt so viele Aktien desselben Unternehmens kaufen könnten. Das wäre ein wirklich cleverer Schachzug gewesen und weil wir ihn nicht getan haben, fühlt sich dies jetzt wie Versagen an.