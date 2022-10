Die Preisspirale durchbrechen / Kostenloser Haushaltskalender hilft beim Sparen (FOTO)

Berlin (ots) - Für Energie oder auch Lebensmittel sind die Preise derartgestiegen, dass auch Menschen mit einem guten Einkommen rechnen müssen. DasAbschätzen der monatlichen Ausgaben reicht nicht mehr aus; ein genauererÜberblick muss her. Der neu erschienene Haushaltskalender vereint Haushaltsbuchund Terminplaner und hilft so, mit dem Geld über den Monat zu kommen. Er istseit dem 1. Oktober für jeden kostenfrei erhältlich.Genaue Übersichten zu Einnahmen und festen Ausgaben verändern den Blick aufsBudget nachhaltig: So wird schnell klar, wie viel im Monat überhaupt freiausgegeben werden kann und wie viel Geld bereits verplant ist. Mit dem Mix ausKalender und Haushaltsbuch gelingt es zudem leichter, den Spagat zwischentäglichen Ausgaben wie dem Supermarkteinkauf und Zahlungsterminen wie z. B.Stromabschlagszahlungen zu beherrschen. Die Übersicht zeigt, in welchen Monatendas Geld knapp wird oder wann Rücklagen gebildet werden können. ÜberflüssigeAusgaben, auf die man dauerhaft oder für eine gewisse Zeit verzichten kann,fallen mit dem Haushaltskalender ebenfalls schneller auf.Der Haushaltskalender wird vom Beratungsdienst Geld und Haushalt derSparkassen-Finanzgruppe herausgegeben. Er kann kostenfrei nach Hause bestelltwerden: Online unter http://www.haushaltskalender.de oder telefonisch unter 030- 204 55 818.Pressekontakt:Beratungsdienst Geld und HaushaltStefanie ZahrteCharlottenstraße 4710117 BerlinE-Mail: mailto:stefanie.zahrte@dsgv.deTelefon: 030 20225-5197Telefax: 030 20225-5199Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77498/5335554OTS: Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe