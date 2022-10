APCOA präsentiert Lösungen für den Parkraum der Zukunft auf der EXPO REAL in München

Stuttgart (ots) -



- Fachmesse für Immobilien und Investitionen findet vom 4. bis 6. Oktober 2022

statt

- Parkraumbetreiber empfängt Besucher:innen an Stand 135 in Halle B1

- Showcases zu E-Ladestationen, Kennzeichenerkennung und autonomem Parken



APCOA Parking Deutschland ist von heute bis zum 6. Oktober 2022 auf der EXPO

REAL in München vertreten. Auf der internationalen Fachmesse für Immobilien und

Investitionen präsentiert Europas führender Parkraumbewirtschafter an Stand 135

in Halle B1 seine innovativen und nachhaltigen Lösungen für den Parkraum der

Zukunft. Dazu gehören unter anderem E-Ladestationen, Kennzeichenerkennung und

autonomes Parken. All das können Besucher:innen am APCOA-Stand durch Showcases

hautnah erleben und sich mit den Expert:innen persönlich austauschen.