BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Investmentzahlen für Q3 2022 / Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hohes Investmentvolumen

Frankfurt/Main (ots) - In den ersten drei Quartalen wurde ein gewerblichesInvestitionsvolumen von 44,2 Mrd. EUR registriert. Damit liegt es höher als inden beiden Vorjahren, wozu vor allem das Rekordergebnis des ersten Quartalseinen großen Beitrag geleistet hat. Der vergleichbare Vorjahreswert wurde um 12% und der zehnjährige Durchschnitt um 31 % übertroffen. Trotz des verändertenFinanzierungsumfelds und der angespannten konjunkturellen Situation haben sichdie Märkte auch im dritten Quartal noch sehr gut geschlagen. Berücksichtigt mannoch die Investitionen in Wohnimmobilien (ab 30 Einheiten), die sich auf 10,2Mrd. EUR summieren, beläuft sich das Gesamtvolumen auf gut 54 Mrd. EUR. Dieszeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate. Die wichtigstenErgebnisse im Überblick:- Mit 44,2 Mrd. EUR liegt der Investmentumsatz 12 % über dem Vorjahreswert und31 % über dem zehnjährigen Durchschnitt.- Rund zwei Drittel (29,1 Mrd. EUR) entfallen auf Einzeldeals.- Portfolioverkäufe legen aufgrund von Unternehmensbeteiligungen um 75 % auf15,1 Mrd. EUR zu.- Büro-Investments mit knapp 43 % (18,8 Mrd. EUR) weiter an der Spitze, Logistikmit Rekordumsatz- Berlin bleibt Nummer 1 der deutschen Investitionsstandorte (6,9 Mrd. EUR)- Netto-Spitzenrenditen erwartungsgemäß weiter gestiegen- Marktanteil ausländischer Käufer mit 45 % auf hohem Niveau- Knapp 1.200 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)"Die Rahmenbedingungen der Investmentmärkte haben sich ab dem zweiten Quartalerheblich verändert. Insbesondere die spürbar höheren Zinsen, die Finanzierungenim Zusammenhang mit den parallel stark gestiegenen Swap-Rates erheblichverteuern, wirken bremsend auf die Dynamik der Investmentmärkte. Hinzu kommt diesich spürbar abschwächende Konjunktur, in Verbindung mit den sehr viel höherenEnergiekosten. Das Umfeld, in dem Investoren aktuell agieren, ist also eindeutlich anderes als in den Vorjahren, die von vielen außergewöhnlich gutenErgebnissen geprägt waren. Umso bemerkenswerter ist das beobachteteTransaktionsvolumen im dritten Quartal, das bei knapp 14 Mrd. EUR liegt",erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. Damit wirdder Vorjahreswert zwar um 10 % verfehlt, das Ergebnis aus 2020 aber um 13 % undauch der zehnjährige Durchschnitt um fast 5 % übertroffen. Das sehr schwacheTransaktionsvolumen des zweiten Quartals 2022, als die Märkte durch denKriegsbeginn in der Ukraine sehr verunsichert waren, konnte ebenfalls um einDrittel gesteigert werden. "Dieses Resultat spricht dafür, dass die deutschenImmobilienmärkte für viele Investoren weiterhin attraktiv sind, auch wenn noch