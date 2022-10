Heiko Hauser in der Geschäftsführung von Plansecur / Designierter Nachfolger von Johannes Sczepan, der zum Jahresende in den Ruhestand geht

Kassel (ots) - Heiko Hauser ist zum 1. Oktober planmäßig in die Geschäftsführung

der Finanzberatungsgruppe Plansecur eingetreten. Er ist der designierte

Nachfolger von (Noch-) Geschäftsführer Johannes Sczepan, der zum 31. Dezember

aus Altersgründen ausscheidet. Ab dem 1. Januar 2023 obliegt Heiko Hauser die

alleinige Verantwortung für die Unternehmensgruppe. Er kommt von der Allianz, wo

er 21 Jahre lang in verschiedenen Aufgaben im Außen- und im Innendienst tätig

war.



Mit der zeitlichen Überschneidung wollen alter und neuer Geschäftsführer einen

kontinuierlichen Übergang gewährleisten. Hierzu steht Johannes Sczepan der

Finanzgruppe sogar noch bis 30. September 2023 beratend zur Verfügung. "Wir

vollziehen nach 21 Jahren einen Generationenwechsel an der Spitze", sagt der

64-jährige Sczepan über den 48-jährigen Hauser.





Diplom-Ökonom Heiko Hauser hat Wirtschaftswissenschaften an der UniversitätHohenheim studiert. Internationale Erfahrungen sammelte Heiko Hauser imProduktmanagement bei Mercedes-Benz of North America, bevor er im Jahr 2000seine Karriere bei der Allianz Deutschland AG begann. Dort hat er die gesamtePalette der Finanzservices kennengelernt. Gestartet ist er als Assistent derGeschäftsleitung, anschließend hatte er diverse Projekt- und Fachverantwortungeninne und bringt für seine neue Aufgabe vielfältige Erfahrungen als Führungskraftim Innen- und Außendienst von Finanzdienstleistungsunternehmen mit. Er legte vonAnfang an einen Schwerpunkt auf werteorientierte Personalführung, Authentizitätund Motivation. "Authentizität und Spaß bei der Arbeit sind wichtig, um zubesonderen Leistungen und Ergebnissen zu kommen", lautet sein Motto. BeiPlansecur will er diesen Kurs beibehalten.Ehrenamtlich ist Heiko Hauser seit 1998 als Ritter des Johanniterordens invielfältiger Weise und unter anderem seit 2003 als Vorstandsmitglied imRegionalverband Stuttgart der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in der humanitärenHilfe stark engagiert.Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängigeUnternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethischeGrundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die amUnternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oderProvisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinausanonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zugewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, dasMenschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaftmitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber(2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), NicolaLeibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenratzur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen"(2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022).