BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Wohn-Investmentmarkt für das 3. Quartal 2022 / Trotz gebremster Marktdynamik wurde die 10-Mrd.-Euro-Schwelle geknackt

Frankfurt/Main (ots) - Das veränderte Finanzierungsumfeld sowie die weiterhinangespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass sich derdeutsche Wohn-Investmentmarkt bis zum Ende des dritten Quartals 2022 deutlichverhaltener als noch in den Vorjahren präsentiert. In den ersten 9 Monaten desJahres wurden bundesweit gut 10,2 Mrd. EUR in größere Wohnungsbestände (ab 30Wohneinheiten) investiert. Damit wurde der langjährige Durchschnitt um rund einFünftel und das herausragende Rekordergebnis aus dem Vorjahr um mehr als dieHälfte verfehlt. Das Umsatzvolumen lag in den vergangenen drei Monaten mit 3,14Mrd. EUR nur leicht oberhalb des Resultats des zweiten Quartals (3,05 Mrd. EUR)und unterschreitet damit den Quartalsschnitt der letzten fünf Jahre ebenfalls umrund 50 %. Dies ergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate."Durch den Anstieg des Zinsniveaus und der damit verbundenen Verteuerung derFinanzierungen haben sich die Rahmenbedingungen auf dem Wohn-Investmentmarktspürbar gewandelt. Ein Resultat dieser Entwicklung ist nicht zuletzt, dass sichder Handlungsspielraum einiger zuvor stark am Markt vertretener Akteure deutlicheingeschränkt hat. Ein gutes Beispiel hierfür sind Immobilien-AGs/REITS, derenEigenkapitalverfügbarkeit deutlich niedriger liegt als noch in den Vorjahren.Dies wird auch in ihrem historisch niedrigen Anteil am Transaktionsvolumen vongerade einmal 5 % ersichtlich; im langjährigen Vergleich liegen sieüblicherweise bei einem Marktanteil von rund einem Drittel. Daran dürfte sich inden kommenden Monaten auch nicht sonderlich viel ändern, da ihr Fokus zunächstauf der Kapitalstrukturierung und damit verbundenen Verkäufen liegen dürfte.Andere Investoren wiederum, wie beispielsweise aus dem Private Equity Segment,oder aber Bestandshalter, haben, auch in Erwartung möglicher Preiskorrekturen,eine abwartendere Haltung eingenommen und sind bei ihren Akquisitionsplänendeutlich selektiver geworden. Erfahrungsgemäß sind solche Preisfindungsphasenallerdings temporär begrenzt und enden häufig damit, dass zeitnah neue Akteuredie Gelegenheit nutzen, um einen vergleichsweise günstigen Markteinstieg zuvollziehen", erläutert Christoph Meszelinsky, Geschäftsführer und Head ofResidential Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH.Anzahl der registrierten Transaktionen auf hohem NiveauObwohl das Transaktionsvolumen deutlich unter den Vorjahren liegt, ist der Marktdennoch insgesamt weiterhin dynamisch. So konnten bis zum Ende des dritten