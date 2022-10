Wien (ots) - Welche ökonomischen Folgen hat der Ukraine-Krieg? Das wiiw

präsentiert seine neue Herbstprognose für 23 Länder in Mittel-, Ost- und

Südosteuropa (inkl. Russland und Ukraine).



Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Online-Pressegespräch ein!





Für den Teilnahme-Link registrieren Sie sich bitte hier (https://bit.ly/3Rt9WQh): https://rb.gy/ni7uzp (https://rb.gy/ni7uzp)Im Fokus unserer Prognose für 23 Länder (https://wiiw.ac.at/countries.html)(inkl. Russland (https://wiiw.ac.at/russia-overview-ce-10.html) und Ukraine(https://wiiw.ac.at/ukraine-overview-ce-14.html) ) stehen folgende Fragen:- Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg?- Warum war das BIP-Wachstum in der Region in der ersten Jahreshälfte 2022besser als erwartet?- Warum ist die Inflation höher und hartnäckiger als bisher angenommen?- Warum schlägt der Abschwung jetzt voll durch?- Wie bewältigt die Region die Energiekrise?- In welchen Ländern könnte es zur Rationierung von Energie kommen?- Verschärfen die Zinserhöhungen der Zentralbanken die Situation?- Haben die Regierungen fiskalischen Spielraum, um die Krise abzufedern?- Was heißt das alles für das BIP-Wachstum und die Inflation im Jahr 2023?Ihr Gesprächspartner:Dr. Mario Holzner (https://wiiw.ac.at/mario-holzner-s-6.html) , Direktor desWiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)Zeit: Mittwoch, 19. Oktober 2022 - 10:00 UhrOrt: Online via Demio - Registrierung für den Teilnahmelink(https://bit.ly/3Rt9WQh)Wir freuen uns auf Sie!Pressekontakt:Andreas KnappCommunications ManagerTel. +43 680 13 42 785mailto:knapp@wiiw.ac.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148268/5335610OTS: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)