Wo begehrte Fachkräfte Top-Karrierechancen finden

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Berufliche Perspektiven, Förderung, Arbeitsklima: Siegelstudie durchleuchtet19.000 deutsche ArbeitgeberDer Fachkräftemangel verschärft sich weiter: Mehr als eine halbe Million Stellenkönnen laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in der Bundesrepublik nichtbesetzt werden, weil keine für sie passend qualifizierten Arbeitskräfte auf demArbeitsmarkt verfügbar sind. Besonders schwer zu finden sind Fachkräfte ausSozial- und Pflegeberufen, IT-Experten und Handwerker aus den BereichenBauelektrik, Kfz- sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Das stärkt diePosition der Bewerber bei der Suche nach Arbeitgebern, die ihnen im Hinblicknicht nur auf das Gehaltsniveau, sondern auch Karriereförderung, Arbeitsklimaund Unternehmenskultur das beste Umfeld bieten. Hilfestellung leistet ihnendabei das Deutschlandtest-Siegel "Top Karrierechancen 2022", mit dem Focus Money1.206 Unternehmen aus 420 Branchen ausgezeichnet hat. Verliehen wurde es andiejenigen Betriebe, die sich in der gleichnamigen Studie des IMWF Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung unter rund 19.000 in Deutschland tätigenUnternehmen als die besten ihres Marktsegments in Bezug auf Arbeitsbedingungenund Karriereoptionen erwiesen haben. Für die Studie wurden die Firmen zuKarriere-Aspekten wie Entlohnung, Zusatzleistungen, Aufstiegschancen,Weiterbildung, Gesundheitsförderung und Vereinbarkeit von Beruf und Familiebefragt. Ergänzt wurden die Umfrage-Ergebnisse durch eineSocial-Listening-Analyse, die die Reputation der untersuchten Unternehmen imHinblick auf Arbeitsbedingungen und Karrierefragen ermittelt. In vomFachkräftemangel besonders belasteten sozialen Kategorien stechen hier zumBeispiel der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB Bundesverband) undDie Johanniter mit ihren "Top-Karrierechancen" hervor.Im Gesundheitswesen verdienten sich darüber hinaus das StuttgarterRobert-Bosch-Krankenhaus als bestes gemeinnütziges und die Berliner Charité alsbestes öffentliches Krankenhaus das Deutschlandtest-Siegel für "TopKarrierechancen 2022". Fachkräfte aus dem Bereich Informationstechnologie findenunter anderem bei dem in Saarbrücken ansässigen, ausgezeichneten IT-BeraterOrbis herausragende Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten.Handwerker aus den besonders gesuchten Mangelberufen können am Siegel von FocusMoney zum Beispiel das Bauunternehmen Implenia, den Spezialisten fürGebäudetechnik Gira Giersiepen und die Autowerkstätten von Carglass als äußerstattraktive Arbeitgeber erkennen.Nur wer Top Karrierechancen bietet, gewinnt den Kampf um die besten Fachkräfte