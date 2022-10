JEFFERIES stuft Orsted auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Der Gewinn im dritten Quartal dürfte von milden Windstärken und Absicherungskosten negativ beeinflusst worden seien, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem gegenüber stehe aber der Anstieg der Windkraft-Kapazitäten an Land und das widerstandsfähige Geschäft mit Bio-Energie. In der Summe blieben seine diesjährigen Schätzungen unverändert./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 18:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,86 % auf 85,82EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 750

Kursziel alt: 750

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m