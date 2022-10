LOGPAY und ARAL bauen Zusammenarbeit im Tank- und Ladekartengeschäft aus (FOTO)

Eschborn (ots) -



- CHARGE&FUEL Card: LOGPAY Kund:innen können ab sofort deutschlandweit an allen

Aral Tankstellen tanken und Strom beziehen

- Pay@Pump: Vereinbarung für das digitale Bezahlen über die LOGPAY CHARGE&FUEL

App an Aral Tankstellen in Deutschland getroffen

- Nächster Schritt der strategischen Kooperation von Volkswagen und Aral

- Ultraschnelles Laden für bis zu 300 Kilometer Reichweite in zehn Minuten



Ab sofort können LOGPAY Kund:innen an allen rund 2.400 Aral Tankstellen in

Deutschland mit ihrer CHARGE&FUEL Card bezahlen. Zusätzlich wollen Aral und

LOGPAY eine Zusammenarbeit bei der LOGPAY Pay@Pump Lösung MOBILE FUELING

anstreben. Diese ermöglicht das digitale Bezahlen über die CHARGE&FUEL App

direkt an der Zapfsäule des deutschen Tankstellenmarktführers Aral.