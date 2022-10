Nachhaltige Halbleiterproduktion Exyte erwirbt Airgard Inc., einen Spezialisten für Abgasreinigungssysteme

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Akquisition des US-amerikanischen Spezialisten für Nassabscheider und

Abgasreinigungssysteme

- Exyte-CEO Büchele: "Die Übernahme stärkt unsere Position, Kunden mit

technischen Lösungen für ihr Abgasmanagement zu unterstützen."

- Weitere Stärkung des Exyte-Geschäftsfeldes "Technology & Services"

- Erweiterung des Produktportfolios für beschleunigtes Wachstums in der

Halbleiterindustrie



Exyte hat Airgard Inc., einen US-Spezialisten für Abgasreinigungstechnologie,

übernommen. Airgard wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Milpitas,

Kalifornien. Das Unternehmen ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung

von "Nassabscheider". Die Nassabscheider von Airgard werden weltweit von

zahlreichen, namhaften Unternehmen der Halbleiterindustrie eingesetzt.