Beim Koch-Box-Anbieter Blue Apron läuft es gerade nicht so gut: Kaum hatte das Unternehmen eine geplante Kapitalerhöhung von über 15 Millionen US-Dollar angekündigt – im Zuge derer Stammaktien der Klasse A veräußert werden sollten – setzten die Aktien schon vor dem Börsengang zum Sinkflug an. In der Spitze brachen die Papiere des Hello Fresh-Konkurrenten über 30 Prozent ein. Auf Jahressicht liegt das Minus sogar bei über 50 Prozent. Und seit der Gründung vor zehn Jahren ging es sogar um über 95 Prozent nach unten.

In personeller Hinsicht ist bei Blue Apron einiges in Bewegung. Zum 15. Oktober scheidet Peter Faricy aus dem Verwaltungsrat aus und zum 17. Oktober wird Finanzvorstand Randy Greben sein Amt aufgeben. Bis ein neuer CFO gefunden ist, übernimmt Mitchell Cohen – ein externer Mitarbeiter von Blue Apron – vorübergehend den Posten. Auch wenn nichts Genaues über die Personal-Abgänge mitgeteilt wird, waren beide damit nicht länger als zwei Jahre bei Blue Apron.