IKEA Deutschland entscheidet sich für Mehrweg mit RECUP und REBOWL (FOTO)

München (ots) - Nach erfolgreicher Testphase startet IKEA Deutschland in den

IKEA Restaurants, Schwedenbistros und Mitarbeitendenrestaurants aller 54 IKEA

Einrichtungshäuser in Deutschland mit dem RECUP/REBOWL-Mehrwegsystem, um

Menschen zu einem nachhaltigeren Leben zu inspirieren und gemeinsam Müll zu

vermeiden.



IKEA Deutschland führt deutschlandweit das RECUP/REBOWL-Mehrwegsystem für die

Gastronomie in den IKEA Restaurants, Schwedenbistros und

Mitarbeitendenrestaurants ein. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphasen in

drei IKEA Einrichtungshäusern IKEA Köln-Godorf, IKEA Düsseldorf und IKEA Ulm

starten nun alle 54 IKEA Einrichtungshäuser mit Deutschlands größtem

Mehrwegsystem und bieten Getränke und Speisen in nachhaltigen To-go-Behältnissen

an. Das System funktioniert einfach mit Pfand: Beim Kauf eines Getränks im RECUP

zahlen Kund:innen 1 Euro, bei Speisen in der REBOWL 5 Euro Pfand. Nach Genuss

der Getränke und Speisen lassen sich die leeren Behältnisse bei knapp 13.000

Partnern deutschlandweit wieder zurückgeben und das Pfand wird erstattet. In den

IKEA-Einrichtungshäusern gibt es ebenfalls Pfandautomaten, in denen sich RECUPs

einfach zurückgeben lassen.