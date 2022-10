Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 04.10.2022

Kursziel: EUR 20,30 (bislang: EUR 27,00)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Septemberregen löst Gewinnwarnung aus



Das dritte Quartal 2022 ist bei eak ungewöhnlich schlecht verlaufen. Angabe gemäß kam es im saisonal stärksten Quartal des Jahres gleich an mehreren Standorten im In- und Ausland zu deutlichen Rückgängen der Tourismuszahlen. Nach den Aufhebungen bzw. Lockerungen der von vielen Ländern erlassenen COVID-19-Reiserestriktionen, entschieden sich offenbar viele Touristen ihre verschobenen Urlaubsreisen in entfernteren Destinationen nachzuholen. Dazu kamen ergiebige Septemberregenfälle, die sich in Deutschland (in anderen Ländern waren vergleichbare Werte zu beobachten) auf 155% der Niederschlagsmenge der Referenzperiode 1991 bis 2020 beliefen (Quelle: Deutscher Wetterdienst) und vor allem den Tagestourismus belasteten.

Aufgrund der unerwartet schlechten Besucherentwicklung im September hat eak schon vor Quartalsende die Guidance angepasst. Während der Vorstand bisher von Umsätzen in einer Bandbreite zwischen EUR 26,3 und 28,8 Mio. ausgegangen war, rechnet er nun mit einer Spanne zwischen EUR 22,2 und 23,2 Mio.; beim EBIT avisiert der Vorstand anstelle der bisherigen Bandbreite von EUR 2,4 bis 4,4 Mio. nun eine Spanne zwischen EUR 0,2 bis 1,0 Mio.

Ein so gleichzeitiges Auftreten von Witterungsbelastungen an verschiedenen Standorten werten wir als zufälliges Ereignis, das die Geschäftsstrategie einer Standortdiversifikation jedoch sogar unterstützt. Trotz der Gewinnwarnung beurteilen wir die Aktien der eak als defensive Titel, die auch in der aktuellen, volatilen Konjunktur- und Börsensituation gesucht sein sollten. Nach Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen ermitteln wir aus dem von uns bevorzugten dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) im Base Case-Szenario ein aktualisiertes Kursziel von EUR 20,30 (bislang: EUR 27,00 je Aktie). Angesichts eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 111,5% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.



Die Erlebnis Akademie Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -4,19 % auf 9,15EUR an der Börse Tradegate.