Lost in Transformation? Umfrage der Unternehmensberatung AXXCON zeigt große Hindernisse für innovative digitale Geschäftsmodelle

Schwalbach (ots) -



- Mit über 60 Prozent nennen Führungskräfte aus IT und Business überlastete

Mitarbeiter als größtes Hemmnis

- 42 Prozent der Befragten sehen Konflikte zwischen Business und IT

- Entscheidende Hebel für eine erfolgreiche digitale Transformation sind der

richtige Fokus und klare Rahmenbedingungen



Noch nie war es für Unternehmen so wichtig, innovative digitale Geschäftsmodelle

zu entwickeln und einzuführen. Zugleich beklagen viele Firmen, dass die

erwünschten Erfolge ausbleiben. Für die Studie "Lost in Transformation? -

Hindernisse für den digitalen Wandel" hat die Unternehmensberatung AXXCON 212

IT- und Business-Development-Experten verschiedener Branchen vom

Marktforschungsinstitut Teleresearch zu den wichtigsten Gründen dafür in

persönlichen Interviews befragt. Als größtes Hemmnis nennen sie mit 63 Prozent

überlastete Mitarbeiter, an zweiter Stelle stehen veraltete traditionelle

Denkmuster (59 Prozent). Auf Platz drei folgt die gesetzliche Regulierung mit 56

Prozent. Ebenfalls innovationshemmend laut den Befragten: "zu wenig Startup

Spirit im Unternehmen" (50 Prozent) und "IT- und Business-Verantwortliche

sprechen nicht dieselbe Sprache" (42 Prozent).