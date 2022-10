Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- 56 Standorte im Engel & Völkers Deutschlandvergleich für 2022- Trotz Inflation und Kaufzurückhaltung stabile Marktdynamik- Sehr gute Lagen weiterhin von Nachfrageüberhang geprägtIm diesjährigen " Wohnimmobilien Marktbericht Deutschland(https://www.engelvoelkers.com/de-de/research/immobilienpreisentwicklung/) "analysiert Engel & Völkers die aktuelle Markt- und Preisentwicklung an 56ausgewählten Standorten der Bundesrepublik und gibt einen Ausblick auf dieMarktdynamik für das kommende Jahr. Mit dem Ende der extremen Niedrigzinsphaseim Frühling 2022 blickt der deutsche Wohnimmobilienmarkt nun auf eine neueMarktsituation. Bedingt durch die gestiegenen Hypothekenzinsen und die hoheInflationsrate konnten sich die Preissteigerungen der letzten Jahre erstmalsnicht weiter fortsetzen. Vielerorts verlängerten sich die Vermarktungszeitenaufgrund einer Abschwächung der Nachfrage durch Zurückhaltung auf Käuferseite.Dies führte zu einer Seitwärtsbewegung der Immobilienpreise auf hohem Niveausowie zuletzt leichten Rückgängen bei den Angebotspreisen in mittleren undeinfachen Lagen. So pendelte sich der durchschnittliche Angebotspreis fürBestands-Eigentumswohnungen im Juli bundesweit bei rund 4.195 Euro proQuadratmeter ein. Dies stellt noch ein Wachstumsplus von 8,2 Prozent zumVorjahreszeitraum dar (Juli 2021: 3.784 Euro pro Quadratmeter). Ein ähnlichesBild spiegelt sich auf dem Häusermarkt wider: Der durchschnittlicheAngebotspreis stabilisierte sich im Juli deutschlandweit auf rund 415.000 Euro(Juli 2021: 365.000 Euro), der damit ebenfalls ein Plus von 13,7 Prozent zumVorjahr verbucht. "Wir befinden uns in einer neuen und für viele ungewohntenSituation. Nachdem der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland viele Jahregrößtenteils ein Verkäufermarkt war, erleben wir aktuell eine Entwicklung hin zueinem Käufermarkt. Von starken Preisrückgängen ist zukünftig jedoch nichtauszugehen. Vielmehr ist die Entwicklung eine gesunde Regulierung deraußergewöhnlich hohen Preiszuwächse der letzten Jahre", erklärt Till-FabianZalewski, CEO der DACH-Region bei Engel & Völkers.Eigentumswohnungen: Preisstabilität durch anhaltende NachfrageNoch bis zum Frühjahr erreichte das Segment der Eigentumswohnungen deutlichePreiszuwächse, sodass das 1. Halbjahr 2022 einen Anstieg der Preise um 10,3Prozent aufwies (1. HJ 2022: 4.095 pro Quadratmeter / 1. HJ 2021: 3.713 Euro proQuadratmeter). Ab Mai 2022 kam es in der Mehrheit der von Engel & Völkersbetrachteten Städte zu einer flächendeckenden Plateaubildung der Angebotspreise.Im Juli wurden in den Top-7 Metropolen München (-1,9 Prozent), Frankfurt (-1,2