Klosterneuburg (ots) - woom launcht limitierte Sonderedition des woom ORIGINALin der Farbe POWER PINKFür kunterbunten Radspaß sorgt der Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom miteiner limitierten Sonderedition seines woom ORIGINAL in der Farbe POWER PINK.Die pinken Fahrräder in sechs Größen sind ab sofort exklusiv im woom Online-Shoperhältlich - allerdings nur solange der Vorrat reicht.Kindern gelingt das Radfahren mit einem woom bike - dank niedrigem Gewicht,intuitivem Handling und der auf die Bedürfnisse von Kindern perfekt angepasstenGeometrie - oftmals um ein Vielfaches schneller. Die woom bikes derORIGINAL-Serie gibt es nun - auf vielfachen Kundenwunsch - auch in POWER PINK.Die knallige Sonderfarbe POWER PINK ergänzt die bunte Farbpalette der woom bikesund sorgt neben den Farben woom red, sunny yellow, woom green, sky blue, purplehaze, mint green, midnight blue und moon grey für noch mehr Fahrspaß bei jungenRadlerinnen und Radler von 1,5 bis 14 Jahren.Wer eines der pinken woom bikes haben möchte, muss allerdings schnell sein. Denndie Sonderedition ist nur in limitierter Stückzahl exklusiv über den woomOnline-Shop (https://woom.com/de_AT) erhältlich.woom Farben tragen dazu bei, dass sich Kinder auf einem woom bike besonders wohlfühlen. Und wenn sich Kinder auf ihrem Rad wohlfühlen, fahren sie mit mehrBegeisterung. Und Kinder fürs Radfahren zu begeistern: genau das ist die Missionvon woom.Denn eines steht fest: Wer als Kind die Freude am Radfahren kennenlernt, wirdmit großer Wahrscheinlichkeit auch als erwachsener Mensch mit dem Rad fahren,ein gesundes, aktives Leben führen und zur nachhaltigen Mobilität beitragen.FACT BOX - woom ORGINAL 1 - 6:- Das Kinderrad von woom in 6 Größen, für Kids und Teens von 1,5 bis 14 Jahren.- Der superleichte Rahmen aus Aluminium ist das Herzstück der woom bikes undmacht sie um bis zu 40 Prozent leichter als andere Kinderräder.- Optimales Handling und kindgerechte Ergonomie sorgen für eine sichere Fahrt.Kinder erlernen intuitiv und spielerisch die wichtigen motorischenFähigkeiten, die fürs Radfahren notwendig sind.- Die ergonomisch geformten Griffe - innen schmal für Kinderhände designt, abermit extra großem Außendurchmesser - schützen Kinder vor schlimmerenVerletzungen bei einem Sturz auf den Lenker. Sie sind auch abschraubbar unddamit leichter zu reinigen.- Die eigens entwickelten Bremshebel können gut von kleinen Händen und mitgeringer Handkraft bedient werden. Die wichtige Hinterradbremse erkennenjüngere Kids am auffallend grünen Bremshebel. Die Farbgebung verhindert einVerwechseln der Bremsen und reduziert das Unfallrisiko.- Der Lenkeinschlagbegrenzer zwischen Gabel und Rahmen an den kleineren Größenverhindert Stürze durch Überdrehen des Lenkers und macht das Fahren sicherer.- Egal ob Straße, Schotterweg oder Waldboden - die woom Leichtlaufreifengarantieren optimalen Halt bei jeder Witterung und auf jedem Untergrund,geradeaus und in Kurven. Der an den Reifenflanken befindliche reflektierendeStreifen sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für optimaleSichtbarkeit.- Zeitloses Design : Die schlichte Silhouette und die klaren Formen der woomORIGINAL Räder wurden bereits mit zahlreichen internationalen Design-Preisenausgezeichnet. Etwa dem Red Dot Award, dem German Design Award, demDesign&Innovation Award u.v.m.Über woom- 2013 von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garagegegründet- woom hat Kinderräder von Grund auf neu durchdacht und neue Maßstäbe gesetzt.- woom bikes sind superleicht, ergonomisch, vielfach ausgezeichnet und mitzahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet.- woom ist heute eine globale Marke und in mehr als 30 Ländern weltweit präsent,allen voran in der DACH-Region und den USA.- 2020: woom holt eine Investorengruppe an Bord, Marcus Ihlenfeld und ChristianBezdeka behalten die Zwei-Drittel-Mehrheit.- 2021: woom errichtet eine Produktion für Europa in Europa, und das 500.000stewoom bike läuft vom Produktionsband- 2022: weitere Internationalisierung, weiterer Ausbau des Händlernetzwerkessowie des D2C-SegmentsBildmaterial woom bikes in POWER PINK DOWNLOAD-LINK(https://mediahub.woom.com/share/670EBCE2-0B23-4B9D-81999EB730362D23/)Pressekontakt:Rückfragen & Kontakt:Belinda Ableitinger, PR Manager+43-664/888-22-837mailto:belinda.ableitinger@woom.comhttps://www.woom.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136027/5335797OTS: woom Kinderfahrräder