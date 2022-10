Cambrex kündigt Erweiterungen der Stabilitätslager in Irland und Belgien an

East Rutherford, New Jersey (ots/PRNewswire) - Cambrex gab heute die Erweiterung

seines Stabilitätslagerungsgeschäfts Q1 Scientific bekannt, das umweltüberwachte

Stabilitätslagerungsdienste für die pharmazeutische, medizintechnische und

biowissenschaftliche Industrie anbietet. Q1 Scientific wird eine neue

cGMP-Anlage mit einer Fläche von 1.850 Quadratmetern in Belgien eröffnen und

seine bestehende Anlage in Waterford, Irland, um weitere 950 Quadratmeter

erweitern. Die Erweiterungen werden im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein.



Die neue hochmoderne, temperaturgesteuerte und überwachte Lagereinrichtung von

Q1 Scientific in Belgien wird in der verkehrstechnisch gut angebundenen Region

Lüttich angesiedelt sein, etwa 80 Kilometer von Brüssel entfernt. Die Anlage

wird 35.000 temperaturkontrollierte Lagerplätze für alle wichtigen

ICH-Klimazonen bieten und Langzeit-, Zwischen- und beschleunigte

Stabilitätsversuche unterstützen, einschließlich 2 bis 8 °C und 25 °C / 60 % rF

und 40 °C / 75 % rF.





Tom Loewald, CEO von Cambrex, sagte: "Wir freuen uns, das Geschäft von Q1Scientific auf Belgien auszuweiten, wo wir Pharmaunternehmen in Deutschland,Frankreich und den Niederlanden bedienen können. Gleichzeitig werden wir unsereAnlage in Waterford weiter ausbauen, um die Nachfrage auf dem irischen Markt zubefriedigen."Der Standort von Q1 Scientific in Waterford hat seine Größe in den letzten zweiJahren verdoppelt und wächst mit dieser neuen, 950 Quadratmeter großenErweiterung weiter."Mit der wissenschaftlichen Expertise und der Größe von Cambrex können wirunsere Wachstumspläne beschleunigen und 2023 einen zweiten Standort eröffnen",fügte Stephen Delaney, Managing Director von Q1 Scientific, hinzu. "Der Betriebvon zwei Standorten ist ein großer Vorteil für unsere europäischen Kunden, diejetzt noch schnellere Bearbeitungszeiten für die Rücksendung von Proben erwartenkönnen. In der Zwischenzeit werden wir auch in der Lage sein, mehrtemperaturkontrollierte Transportmöglichkeiten auf dem europäischen Festlandanzubieten."Cambrex baut seine Fähigkeiten und Kapazitäten in seinem nordamerikanischen undeuropäischen Netzwerk weiter aus, um die wachsende Nachfrage nach ausgelagertenDienstleistungen in der Arzneimittelentwicklung und -herstellung zu decken.Informationen zu CambrexCambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und-herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe,Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamtenLebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einemwachsenden Team von mehr als 2.300 Experten, die globale Kunden aus Nordamerikaund Europa betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner auf den Märkten fürMarkenprodukte und Generika bei der Entwicklung und Herstellung von APIs undfertigen Darreichungsformen.Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und-fähigkeiten an, darunter Continuous Flow, kontrollierte Substanzen,Festkörperforschung, Materialcharakterisierung, Stabilitätslagerung undhochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelleDarreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester undflüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zurHerstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. modifizierteDarreichungsformen, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrischeDarreichungsformen, zweischichtige Tabletten, Stickpacks, topischeDarreichungsformen, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterileSalben.Informationen zu Q1 Scientific, ein Unternehmen von CambrexQ1 Scientific, ein Unternehmen von Cambrex, wurde 2013 von Louise Grubb inWaterford, Irland, gegründet und bietet in seiner cGMP-Anlage mit einer Flächevon 1.850 Quadratmetern umweltüberwachte Stabilitätslagerungsdienste für diepharmazeutische, medizintechnische und biowissenschaftliche Industrie an. Alserstes Unternehmen der Branche, das sich in Irland niedergelassen hat,revolutioniert Q1 Scientific die Art und Weise, wie pharmazeutische Unternehmenihre Produkte lagern. Es trägt dazu bei, dass neue Medikamente schneller auf denMarkt kommen, und erspart den Unternehmen den Bau und die Überwachung eigenerLagerkammern. Im Juni 2022 wurde Q1 Scientific von dem US-Unternehmen Cambrexübernommen.