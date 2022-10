JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Der Pharmakonzern könnte zum dritten Quartal seine Jahresprognose anheben, dürfte aber unverändert einen leicht dämpfenden Effekt der Wechselkurse auf den Gewinn erwarten, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei am Markt aber bereits eingepreist. Wichtiger als die Zahlen seien ohnehin die für Ende Oktober, Anfang November erwarteten Studiendaten zum Alzheimer-Medikament Gantenerumab./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 11:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 11:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +2,54 % auf 339,1EUR an der Börse Lang & Schwarz.



