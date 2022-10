Carl Data Solutions ändert seinen Firmennamen in „infinitii ai“ und sein CSE-Börsensymbol in IAI

Die Software von infinitii ai führt Echtzeitanalysen durch, prüft den Status der Flussüberwachung, setzt Alarme über eine einzige Schnittstelle, akzeptiert alle Arten von Daten aus beliebigen Quellen und bietet prädiktive (was passieren wird) sowie präskriptive (was passieren soll) ML-Analysen. Egal, ob es sich um Echtzeit-, historischen, drahtlosen, Satelliten-, SCADA-Daten oder öffentliche Datensätzen wie USGS, NOAA und Wettervorhersagen handelt – es spielt keine Rolle, woher die Daten stammen – Carl Data Solutions verwandelt Rohdaten in verwertbare Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.CarlSolutions.com .

infinitii ai, bietet vielen der größten Wasserversorgungsunternehmen in den USA und Kanada Umweltmonitoring an und hat sich zu einem führenden Anbieter von KI-gesteuerten prädiktiven Analysen für Smart City und Smart-Industry-Infrastrukturbetriebe entwickelt, die auf Zeitreihendaten basieren. Das Unternehmen betreut seine Kunden über ein vertrauenswürdiges Partnernetzwerk, das Technik- und IT-Dienstleistungsunternehmen wie AECOM, Core & Main, Kerr Wood Leidal, K2 Geospatial und CSL Services beinhaltet.

„Der Name infinitii ai steht für ein umfangreiches Produktportfolio für maschinelles Lernen und signalisiert einen faszinierenden Wandel in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens“, erläutert Jean Charles Phaneuf, seines Zeichens CEO von infinitii ai. „Unsere Unternehmensmarke infinitii ai spiegelt eine neue Wachstumsära des Unternehmen wider, in der wir uns der Vermarktung einer innovativen KI-gestützten Software zuwenden, die es unseren Kunden und Partnern ermöglicht, ihre Daten intelligenter zu machen.“

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 4. Oktober 2022 — Carl Data Solutions Inc. hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Zuge eines Rebrandings seinen Firmennamen in infinitii ai inc. („infinitii ai“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) geändert hat. Die neue Marke unterstützt ein aus mehreren Produkten bestehendes Portfolio von prädiktiver Analyse-Software mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen (ML). Am 7. Oktober wird infinitii ai mit einem neuen Börsensymbol – anstelle von CRL nun IAI – in den Handel an der CSE starten.

Carl Data Solutions ändert seinen Firmennamen in „infinitii ai“ und sein CSE-Börsensymbol in IAI

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer