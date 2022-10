Oldenburg (ots) - Die Nachfrage nach komfortablen E-Bikes ist ungebrochen hoch.

Doch die Anschaffung eines hochwertigen Rades mit Elektromotor kann ins Geld

gehen. Kein Wunder, dass der ein oder andere darüber nachdenkt, auf ein

vermeintlich günstiges Modell auszuweichen. Ein niedriger Preis hierbei kann

aber Qualitätseinbußen bei diversen Bauteilen, wie dem Akku, bedeuten. Dieser

kann sich beispielsweise bei mangelhafter Verarbeitung entzünden und immensen

Schaden anrichten. "Das Dienstrad-Leasing über mein-dienstrad.de bietet hier

gleich zwei Vorteile. Zum einen können sich viele Arbeitnehmer dank der

günstigen Leasingraten problemlos hochpreisige Räder leisten, die über einen

Qualitätsakku verfügen. Zusätzlich sind in unseren Servicepaketen umfangreiche

Inspektionen enthalten, sodass Schäden am Akku frühzeitig entdeckt werden

können", argumentiert Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de.



Der Akku eines E-Bikes als wichtiger Qualitätsfaktor





Der Akku eines E-Bikes ist dessen Herzstück und trägt wesentlich zur Wertigkeitdes Rades bei. Eine hochwertige Verarbeitung und die regelmäßige Inspektionsollten dabei für jeden E-Bike-Fahrer selbstverständlich sein, denn in demelektronischen Antrieb steckt jede Menge Power, die oftmals unterschätzt wird.Die meisten Akkus eines E-Bikes bestehen heute aus dutzenden leistungsfähigenLithium-Ionen-Akkus, die über ein Batterie-Managementsystem miteinanderverbunden sind. Dieses System soll eigentlich ein Entzünden vermeiden, dochSchäden oder eine minderwertige Verarbeitung können zum Versagen führen.Aufgrund der hohen Energiedichte in einem Akku kann es dann zu einerSelbstentzündung kommen.Doch das Risiko lässt sich minimieren, indem Radfahrer Wert auf einenhochwertigen Akku legen und diesen regelmäßig von Experten prüfen lassen.E-Bikes mit entsprechenden Akkus kosten jedoch mehrere tausend Euro und sind fürviele Menschen nicht finanzierbar. Ein Dienstrad-Leasing über mein-dienstrad.debietet hier eine komfortable Lösung. Das gewünschte Fahrrad wird in kleinenNutzungsraten bezahlt, sodass die finanzielle Belastung gering bleibt.Ersparnisse von bis zu 40 Prozent gegenüber dem Direktkauf sind möglich. DieRatenzahlung erfolgt bequem über die Gehaltsabrechnung per Entgeltumwandlung.Dank der seit 01. Januar 2022 geltenden 0,25 %-Versteuerung wird dasDienstrad-Leasing zusätzlich von staatlicher Seite unterstützt.Der Leasingzeitraum erstreckt sich meist über drei Jahre. Dies bedeutet, dassein Arbeitnehmer nach Ablauf der drei Jahre das nächste E-Bike leasen kann.Teilnehmende Arbeitnehmer kommen somit beständig in den Fahrgenuss eineshochmodernen Rades, das den neuesten Anforderungen an Technik und Sicherheit