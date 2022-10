Die Federal Reserve, des Finanzministeriums und andere führende Finanzaufsichtsbehörden wollen die Regulierung von Kryptowährungen übernehmen, da die Regierung nur begrenzte Möglichkeiten hat. So falle der Bitcoin beispielsweise nicht direkt in die Zuständigkeit einer Bundesbehörde, heißt es in einem Bericht der Behörden.

"Infolgedessen verfügen diese Märkte möglicherweise nicht über solide Regeln und Vorschriften, die einen geordneten und transparenten Handel gewährleisten, Interessenkonflikte und Marktmanipulationen verhindern und Anleger und die Wirtschaft im Allgemeinen schützen sollen", so der Financial Stability Oversight Council. Dem FSOC gehören auch der Vorsitzende der SEC und der Leiter der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) an.