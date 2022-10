Scholz verweist in Diskussion über EU-Schulden auf Corona-Fonds

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über neue EU-Kreditprogramme angesichts der Energiekrise hat Bundeskanzler Olaf Scholz auf den noch nicht ausgeschöpften Wiederaufbaufonds aus der Corona-Krise verwiesen. "Da haben wir ein riesiges Programm von zusammen 750 Milliarden Euro, von dem das allermeiste Geld noch nicht in Anspruch genommen worden ist, aber gerade jetzt besonders wirksam sein kann", sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem Gespräch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte im Kanzleramt. Diese Mittel könnten jetzt helfen.

Um die Folgen der Corona-Krise auf die europäische Wirtschaft und Gesellschaft abzufedern, hatte die EU eine gemeinsame Schuldenaufnahme beschlossen. Zuletzt hatte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni dafür plädiert, eine ähnliche Taktik in der Energiekrise anzuwenden. Finanzminister Christian Lindner sprach sich in am Rande eines Treffens mit den EU-Finanz- und Wirtschaftsministern in Luxemburg dagegen aus./tam/DP/stw